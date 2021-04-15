РИАМО - 15 апр. Министерство внутренних дел РФ будет контролировать соблюдение автошколами условий обучения, для этого разработан соответствующей законопроект, сообщается на сайте «МВД Медиа».

«Законопроектом предполагается наделение сотрудников полиции полномочиями по участию в проводимых лицензирующими органами проверках автошкол, в части проверки соответствия учебно-материальной базы требованиям, которые будет устанавливать Правительство Российской Федерации», - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она отметила, что для полноценного обучения будущих водителей автошколы должны применять соответствующую учебно-материальную базу. Например, для изучения теоретического курса необходим учебный класс с учебно-наглядными пособиями, для приобретения первоначальных навыков управления автомобилем – учебная машина и закрытая площадка с разметочным оборудованием.

«Кроме того, требования предъявляются и к наличию в автошколах преподавателей с соответствующей квалификацией», - добавила Волк.

Приступать к осуществлению образовательной деятельности автошкола может только после получения заключения Госавтоинспекции о соответствии.

Инициативу МВД уже поддержали в ряде профильных ведомств.

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