РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 15 апр. В Домодедове задержали подозреваемого в краже ювелирных украшений на сумму более 110 тыс. рублей, сообщили в УМВД России по городскому округу.

В дежурную часть УМВД России по Домодедову с заявлением о хищении товаров со склада на улице Логистической обратился представитель одной из сетевых компаний по продаже ювелирных украшений.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 45-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении данного преступления. Злоумышленник похитил более 30 наименований ювелирных изделий, которые вернули владельцу.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.