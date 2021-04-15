РИАМО - 15 апр. Хирурги больницы Сперанского в Москве спасли девятимесячного ребенка, проглотившего две батарейки-таблетки, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения города.

Мама малыша заметила отсутствие двух литиевых батареек и вызвала скорую помощь.

«Окисляющие элементы батарейки достаточно быстро разъедают слизистую», – сказал детский хирург, кандидат медицинских наук Алексей Цапкин.

Он отметил, что в таких ситуациях нужно, как можно быстрее обратиться за медицинской помощью, чтобы избежать серьезных последствий для здоровья ребенка.

Специалисты стационара оперативно провели обзорную рентгенографию брюшной полости и обнаружили батарейки в желудке.

С помощью эндоскопического оборудования хирурги смогли аккуратно удалить одну батарейку. Вторая попала через привратник желудка в двенадцатиперстную кишку, откуда извлечь ее уже было невозможно. Позже она покинула организм ребенка самостоятельно.