«Серенькая такая, с белой грудкой!..» А ты угадаешь птичку по фото?
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«Серенькая такая, с белой грудкой!..» А ты угадаешь птичку по фото? (1/0)
Эту птичку точно знают все. Но что за вид на фотографии?
Полевой воробей
Пылевой воробей
Домовый воробей
На фото – самка. У самцов серая шапочка и черное пятно на груди. А у полевых воробьев коричневая шапочка и черные точки на щеках. Пылевых же воробьев просто не существует.
«Серенькая такая, с белой грудкой!..» А ты угадаешь птичку по фото? (2/0)
А кто это в стильном черном фраке утащил куриную косточку на ужин?
Ворон
Грач
От ворона его отличает, помимо размера, клюв – он менее массивный и к тому же голый у основания, совершенно без перьев.
Черная ворона
«Серенькая такая, с белой грудкой!..» А ты угадаешь птичку по фото? (3/0)
Лучший битбоксер среди поющих весной птиц – это…
Скворец
На фото молодая птица. У взрослых не коричневые, а черные с сине-зеленым отблеском перья и такие же узоры. Может, именно поэтому по-английски скворец называется starling – «звездчатый».
Галка
Черный дрозд
«Серенькая такая, с белой грудкой!..» А ты угадаешь птичку по фото? (4/0)
Даже орнитологи и бердвотчеры порой путаются в определении дятлов. Какой это вид?
Малый пестрый дятел
Средний пестрый дятел
Большой пестрый дятел
С детства мы знаем, что у дятла красная «шапочка», но на самом деле это метка на затылке. Зато подхвостье действительно красное – видно издалека.
«Серенькая такая, с белой грудкой!..» А ты угадаешь птичку по фото? (5/0)
Изящная птица, которая порой подбирает с земли всякую гадость, – это…
Горлинка
Вертишейка
Галка
Эти милые, но шумные птицы часто кормятся на городских газонах.
«Серенькая такая, с белой грудкой!..» А ты угадаешь птичку по фото? (6/0)
В Подмосковье можно встретить несколько видов дроздов. Какой из них на фото?
Рябинник
Действительно, птица питается рябиной и другими ягодами, некоторые умудряются даже перезимовать у нас. Этих дроздов легко узнать по характерному стрекоту.
Певчий дрозд
Белобровик
«Серенькая такая, с белой грудкой!..» А ты угадаешь птичку по фото? (7/0)
Переходим к водоплавающим! Кого в любое время года можно встретить на подмосковных водоемах?
Серая утка
Просто утка
Кряква
Пожалуй, самый многочисленный вид уток в Москве и области. Интересно, что кряквы должны зимой улетать на юг, однако многие приспособились зимовать на незамерзающих водоемах, в том числе благодаря подкормке от людей. На фото – самка.
«Серенькая такая, с белой грудкой!..» А ты угадаешь птичку по фото? (8/0)
Еще одна очень часто встречающаяся в Московском регионе утка – это...
Гоголь
Хохлатая чернеть
На фото – самец. Самки коричневые, тоже с хохолком. В отличие от крякв, это нырковые утки – они глубоко ныряют за кормом.
Огарь
«Серенькая такая, с белой грудкой!..» А ты угадаешь птичку по фото? (9/0)
А это что за водоплавающая птица?
Похоже, цапля
Малая поганка
Большая поганка (чомга)
На фото взрослая птица с подросшим птенцом. Эти красивые и грациозные птицы питаются рыбой и могут проплывать под водой десятки метров, малышей они катают на спине, а их брачные танцы весной – поистине удивительное зрелище.
«Серенькая такая, с белой грудкой!..» А ты угадаешь птичку по фото? (10/0)
И еще одна водоплавающая. Кто на фотографии?
Черная курица
Лысуха
Лысуха и правда чем-то напоминает курицу, но на самом деле это дальняя родственница журавлей. Лапы у лысух очень интересные – без перепонок, но с большими кожными выростами на пальцах, чтобы было удобно и плавать, и бегать по земле.
Камышница
«Серенькая такая, с белой грудкой!..» А ты угадаешь птичку по фото? (11/0)
Сложный вопрос, ведь даже орнитологи и бердвотчеры путают виды чаек. Кто на фотографии?
Сизая чайка
Озерная чайка
Серебристая чайка
Отличить серебристую чайку от хохотуньи может только большой специалист. Эта крупная и сильная птица, помимо размеров, отличается от сизой чайки красным пятном на массивном желтом клюве. А у озерной чайки весной и летом темно-коричневая голова, сама она маленькая и изящная.
«Серенькая такая, с белой грудкой!..» А ты угадаешь птичку по фото? (12/0)
Хищная птица, которая считается одной из самых «мимимишных», – сова. Какая именно?
Серая неясыть
На самом деле, серая неясыть немногим крупнее вороны. Но когда она летит, то кажется больше из-за размаха крыльев. Причем полет у нее абсолютно бесшумный.
Полярная сова
Длиннохвостая неясыть
«Серенькая такая, с белой грудкой!..» А ты угадаешь птичку по фото? (13/0)
А эта птичка ловко ползает по стволам деревьев.
Пеночка-трещотка
Пищуха
В отличие от поползня, пищуха ползает исключительно вверх по стволу дерева. Не путать с тезкой – маленьким млекопитающим из отряда зайцеобразных, напоминающим мышь и хомяка.
Поползень
«Серенькая такая, с белой грудкой!..» А ты угадаешь птичку по фото? (14/0)
На болоте ловит лягушек…
Большая выпь
Серый журавль
Серая цапля
Эта роскошная и грациозная красавица весит чуть больше кряквы. Отдельные особи умудряются зимовать в Московском регионе даже в лютые морозы.
«Серенькая такая, с белой грудкой!..» А ты угадаешь птичку по фото? (15/0)
Эту птицу все мы хорошо знаем с детства из сказок...
Серый журавль
Белый аист
На фото самка кормит птенцов. Гнездо расположено на обычном фонарном столбе – аисты часто заселяют подобные антропогенные сооружения.
Большая белая цапля
Обыватель
Вы вряд ли отличите крякву от других видов уток, а чайки для вас – все на одно лицо. Впрочем, вы не прочь покормить уток на ближайшем пруду или сделать кормушку для птиц вместе с ребенком, за что вам огромное спасибо! Ведь так вы помогаете птичкам выживать зимой. А увлекаться модным бердвочингом при этом вовсе необязательно.
Орнитолог (Опытный бердвочер)
Браво! Возможно, вы профессиональный орнитолог или давно увлекаетесь бердвочингом и можете с легкостью отличить пищуху от поползня и ни за что не спутаете лысуху с курицей. Ваш любимый досуг и отдых – наблюдение за птицами и их подробное изучение. А в обеденный перерыв вы спешите в ближайший парк, чтобы пофотографировать своих любимых пернатых.
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