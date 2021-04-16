«Серенькая такая, с белой грудкой!..» А ты угадаешь птичку по фото? 15 вопросов | Пройден 10 раз Пройди тест РИАМО и узнай, ты бердвочер-любитель или орнитолог? Кстати, все виды обитают в Московском регионе. Начать тест

«Серенькая такая, с белой грудкой!..» А ты угадаешь птичку по фото? (1/0) Эту птичку точно знают все. Но что за вид на фотографии? Фото Иванова Мария © РИАМО Полевой воробей Пылевой воробей На фото – самка. У самцов серая шапочка и черное пятно на груди. А у полевых воробьев коричневая шапочка и черные точки на щеках. Пылевых же воробьев просто не существует. Домовый воробей

«Серенькая такая, с белой грудкой!..» А ты угадаешь птичку по фото? (2/0) А кто это в стильном черном фраке утащил куриную косточку на ужин? Фото Иванова Мария © РИАМО Ворон От ворона его отличает, помимо размера, клюв – он менее массивный и к тому же голый у основания, совершенно без перьев. Грач Черная ворона

«Серенькая такая, с белой грудкой!..» А ты угадаешь птичку по фото? (3/0) Лучший битбоксер среди поющих весной птиц – это… Фото Иванова Мария © РИАМО На фото молодая птица. У взрослых не коричневые, а черные с сине-зеленым отблеском перья и такие же узоры. Может, именно поэтому по-английски скворец называется starling – «звездчатый». Скворец Галка Черный дрозд

«Серенькая такая, с белой грудкой!..» А ты угадаешь птичку по фото? (4/0) Даже орнитологи и бердвотчеры порой путаются в определении дятлов. Какой это вид? Фото Иванова Мария © РИАМО Малый пестрый дятел Средний пестрый дятел С детства мы знаем, что у дятла красная «шапочка», но на самом деле это метка на затылке. Зато подхвостье действительно красное – видно издалека. Большой пестрый дятел

«Серенькая такая, с белой грудкой!..» А ты угадаешь птичку по фото? (5/0) Изящная птица, которая порой подбирает с земли всякую гадость, – это… Фото Иванова Мария © РИАМО Горлинка Вертишейка Эти милые, но шумные птицы часто кормятся на городских газонах. Галка

«Серенькая такая, с белой грудкой!..» А ты угадаешь птичку по фото? (6/0) В Подмосковье можно встретить несколько видов дроздов. Какой из них на фото? Фото Иванова Мария © РИАМО Действительно, птица питается рябиной и другими ягодами, некоторые умудряются даже перезимовать у нас. Этих дроздов легко узнать по характерному стрекоту. Рябинник Певчий дрозд Белобровик

«Серенькая такая, с белой грудкой!..» А ты угадаешь птичку по фото? (7/0) Переходим к водоплавающим! Кого в любое время года можно встретить на подмосковных водоемах? Фото Иванова Мария © РИАМО Серая утка Просто утка Пожалуй, самый многочисленный вид уток в Москве и области. Интересно, что кряквы должны зимой улетать на юг, однако многие приспособились зимовать на незамерзающих водоемах, в том числе благодаря подкормке от людей. На фото – самка. Кряква

«Серенькая такая, с белой грудкой!..» А ты угадаешь птичку по фото? (8/0) Еще одна очень часто встречающаяся в Московском регионе утка – это... Фото Иванова Мария © РИАМО Гоголь На фото – самец. Самки коричневые, тоже с хохолком. В отличие от крякв, это нырковые утки – они глубоко ныряют за кормом. Хохлатая чернеть Огарь

«Серенькая такая, с белой грудкой!..» А ты угадаешь птичку по фото? (9/0) А это что за водоплавающая птица? Фото Иванова Мария © РИАМО Похоже, цапля Малая поганка На фото взрослая птица с подросшим птенцом. Эти красивые и грациозные птицы питаются рыбой и могут проплывать под водой десятки метров, малышей они катают на спине, а их брачные танцы весной – поистине удивительное зрелище. Большая поганка (чомга)

«Серенькая такая, с белой грудкой!..» А ты угадаешь птичку по фото? (10/0) И еще одна водоплавающая. Кто на фотографии? Фото Иванова Мария © РИАМО Черная курица Лысуха и правда чем-то напоминает курицу, но на самом деле это дальняя родственница журавлей. Лапы у лысух очень интересные – без перепонок, но с большими кожными выростами на пальцах, чтобы было удобно и плавать, и бегать по земле. Лысуха Камышница

«Серенькая такая, с белой грудкой!..» А ты угадаешь птичку по фото? (11/0) Сложный вопрос, ведь даже орнитологи и бердвотчеры путают виды чаек. Кто на фотографии? Фото Иванова Мария © РИАМО Сизая чайка Озерная чайка Отличить серебристую чайку от хохотуньи может только большой специалист. Эта крупная и сильная птица, помимо размеров, отличается от сизой чайки красным пятном на массивном желтом клюве. А у озерной чайки весной и летом темно-коричневая голова, сама она маленькая и изящная. Серебристая чайка

«Серенькая такая, с белой грудкой!..» А ты угадаешь птичку по фото? (12/0) Хищная птица, которая считается одной из самых «мимимишных», – сова. Какая именно? Фото Иванова Мария © РИАМО На самом деле, серая неясыть немногим крупнее вороны. Но когда она летит, то кажется больше из-за размаха крыльев. Причем полет у нее абсолютно бесшумный. Серая неясыть Полярная сова Длиннохвостая неясыть

«Серенькая такая, с белой грудкой!..» А ты угадаешь птичку по фото? (13/0) А эта птичка ловко ползает по стволам деревьев. Фото Иванова Мария © РИАМО Пеночка-трещотка В отличие от поползня, пищуха ползает исключительно вверх по стволу дерева. Не путать с тезкой – маленьким млекопитающим из отряда зайцеобразных, напоминающим мышь и хомяка. Пищуха Поползень

«Серенькая такая, с белой грудкой!..» А ты угадаешь птичку по фото? (14/0) На болоте ловит лягушек… Фото Иванова Мария © РИАМО Большая выпь Серый журавль Эта роскошная и грациозная красавица весит чуть больше кряквы. Отдельные особи умудряются зимовать в Московском регионе даже в лютые морозы. Серая цапля

«Серенькая такая, с белой грудкой!..» А ты угадаешь птичку по фото? (15/0) Эту птицу все мы хорошо знаем с детства из сказок... Фото Иванова Мария © РИАМО Серый журавль На фото самка кормит птенцов. Гнездо расположено на обычном фонарном столбе – аисты часто заселяют подобные антропогенные сооружения. Белый аист Большая белая цапля

Обыватель Вы вряд ли отличите крякву от других видов уток, а чайки для вас – все на одно лицо. Впрочем, вы не прочь покормить уток на ближайшем пруду или сделать кормушку для птиц вместе с ребенком, за что вам огромное спасибо! Ведь так вы помогаете птичкам выживать зимой. А увлекаться модным бердвочингом при этом вовсе необязательно. Фото gifer.com © Поделиться результатом

Орнитолог (Опытный бердвочер) Браво! Возможно, вы профессиональный орнитолог или давно увлекаетесь бердвочингом и можете с легкостью отличить пищуху от поползня и ни за что не спутаете лысуху с курицей. Ваш любимый досуг и отдых – наблюдение за птицами и их подробное изучение. А в обеденный перерыв вы спешите в ближайший парк, чтобы пофотографировать своих любимых пернатых. Фото gifer.com © Поделиться результатом

Бердвочер-любитель Вы любите понаблюдать за птичками во время прогулок в ближайшем парке, а порой можете присмотреться и даже сфотографировать какую-нибудь необычную особь, чтобы потом погуглить, кто это. Но все-таки до опытного бердвочера вам еще далеко. Удачи! Фото © Поделиться результатом

Следующий вопрос