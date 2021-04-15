РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 апр. Московский областной суд приговорил к лишению свободы мужчину, убившего двух человек в Подольске, сообщается на сайте прокуратуры Московской области.

Московский областной суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении Сергея Петруня, который был осужден за убийство.

В суде установлено, что 14 июля 2020 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире в городском округе Подольск, в ходе ссоры нанес двум знакомым удары ножом. От полученных повреждений потерпевшие скончались на месте.

Суд назначил ему наказание в виде 17 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев.