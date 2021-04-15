РИАМО - 15 апр. Консультационно-правовые пункты по вопросам призыва юношей на военную и альтернативную гражданскую службу будут работать в Подмосковье, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

Весенний призыв стартовал в России 1 апреля. Он продлится до 15 июля. Призыву подлежат юноши от 18 до 27 лет.

В консультационно-правовых пунктах призывникам и членам их семей можно получить разъяснения положений законодательства о воинской обязанности и военной службе. Также пункты созданы для оперативного реагирования на выявленные нарушения закона. Еще в них можно рассказать о злоупотреблениях должностных лиц военных комиссариатов и призывных комиссий.

Пункты будут работать до конца весенней призывной кампании на базе военной прокуратуры Балашихинского гарнизона по адресу: Балашиха, мкр. Гагарина д. 20, тел. 8(495)523-61-87 и ее прокурорского участка в Коломне (ул. Ивановская, д. 8).

Еще на базе военной прокуратуры Красногорского гарнизона в г. Одинцово, ул. Вокзальная, д. 51, тел. 8(495)596-12-06. А также на базе военной прокуратуры Наро-Фоминского гарнизона в г. Наро-Фоминск, ул. Маршала Куркоткина, военный городок №1, тел. 8(496)344-11-35.

Кроме того, на базе военной прокуратуры Подольского гарнизона (Москва, пос. Ерино, ул. Высокая, д. 16, стр. 7, тел. 8(495)867-59-57). Еще на базе военной прокуратуры Солнечногорского гарнизона в г.о. Химки, ул. Чапаева, д. 6, тел. 8(495)572-05-54.

Кроме того, на базе 51 военной прокуратуры гарнизона в Балашихе, войсковая часть 3111, тел. 8(495)521-31-60.