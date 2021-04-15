РИАМО - 15 апр. Пожарным удалось ликвидировать открытое горение на крыше административного здания на улице Южнопортовой в Москве, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице.

Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 16:12. Общая площадь пожара составила около 400 кв. м. Также произошло частичное обрушение.

«Принятыми мерами в 17:53 открытое горение было ликвидировано. Информации о пострадавших не поступало», – сообщили в пресс-службе.

Пожарные в ходе тушения спасли одного человека.