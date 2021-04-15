РИАМО - 15 апр. На 129 фасадах жилых домов в Восточном административном округе столицы в этом году проведут капитальные ремонтные работы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Обновление фасадов проводят только при устойчивой положительной температуре. Основной объем работ запланирован с 21 апреля по 20 сентября.

Продолжительность работ зависит от типа дома, площади фасада и сложности архитектурного декора. Жителей заранее оповещают о сроках проведения ремонта в каждом конкретном доме.

В 2021 году в городе запланированы работы по капитальному ремонту 1,3 тыс. фасадов жилых домов.