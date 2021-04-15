РИАМО - 15 апр. Банки могут вводить людей в заблуждение относительно условий начисления кешбэка, сообщает Федеральное агентство новостей.

Исследование провела правозащитная организация «Международная конфедерация обществ потребителей» (КонфОП). Ее сотрудники рассматривали коммерческие предложения с кешбэком от 20 самых популярных банков РФ.

«Банки часто прибегают к всевозможным уловкам, чтобы вводить участника такой программы лояльности в заблуждение и неоправданно завышать его ожидания», — говорится в сообщении.

К примеру, банки могут устанавливать не выполнимые на практике условия для зачисления кешбэка. Если выполнять их не получается, то банк может оставить за собой право не начислять бонусы, которые часто заменяют собой кешбэк.

Ранее в столице мошенники стали звонить клиентам банков, записывать их голос и использовать его для того, чтобы оформить кредиты.