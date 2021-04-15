РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 апр. АО «Мособлэнерго» смонтировало новую воздушную линию электропередачи и трансформаторную подстанцию в поселке Часовня городского округа Люберцы, сообщает пресс-служба компании.

Энергообъекты, расположенные на улице Первомайской, будут обеспечивать электричеством предприятие малого бизнеса и несколько частных домовладений. Работы проходили по договору технологического присоединения заявителя к сетям компании.

Длина новой воздушной линии электропередачи составила 30 м. Работы по строительству были осложнены тем, что линия пересекает автомобильную дорогу. Чтобы под проводами легко проходил крупногабаритный транспорт, были установлены удлиненные опоры.

Все работы со стороны АО «Мособлэнерго» выполнены в срок. Мощность энергопринимающего устройства заявителя составила 150 кВт.