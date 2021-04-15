РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 апр. Глава подмосковного Подольска наградил победителей премий имени Панкова и Соколова и вручил сертификаты на 75 тыс. рублей, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

В четверг в администрации Подольска прошла церемония награждения активистов и поисковиков. Так, в 2020 году главой округа были учреждены премии имени Дмитрия Панкова и Максима Соколова. В феврале и марте текущего года проведены конкурсы на соискание 10 премий, в которых приняли участие около 30 конкурсантов.

Пестов лично наградил 10 победителей этих премий. Среди них: командир поискового отряда «Рубеж» Игорь Красильников; командир поискового отряда «Пионер» Михаил Богданов; замкомандира поискового отряда «Подольск» Дмитрий Шипилов; замкомандира поискового отряда «Витязь-Быково» Евгений Лукошников и руководитель поискового отряда «Дружина – Подольск» Алексей Суриков.

Победителями премии на поощрение молодежной инициативы стали: руководитель любительского объединения «Граффити» Артем Базарнов; активист Подольского союза молодежи Игорь Гаврилов; руководитель общественной организации «Мечты сбываются» Ольга Колобулина; лидер волонтерского отряда «Притяжение» школы №29 и детско-подросткового творческого благотворительного объединения «Весна» Маргарита Осипова и председатель Российского союза молодежи Павел Савельев.

«Имена наших уважаемых земляков, которыми названы премии, очень дороги лично мне и многим жителям округа. С Панковым меня связывают многие годы жизни. В школе, когда я учился, мне доводилось бывать на его уроках истории. Он стал основателем поисковой и исследовательской деятельности в округе, изучал подвиг Подольских курсантов, внес значительный вклад в сферу образования. Соколов был директором лагеря «Мечта» и внес большой вклад в развитие молодежного движения. Желаю всем лауреатам и жителям здоровья, благополучия и продолжать быть увлеченными людьми», – отметил Пестов.

На церемонии присутствовали вдовы знаменитых земляков Тамара Панкова и Оксана Соколова.