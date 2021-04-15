РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 15 апр. Рабочую группу с участием представителей Мособлдумы, исполнительной власти, областных министерств и ведомств, а также жителей планируют создать по проблеме очистных сооружений в селе Ильинское-Усово подмосковного Красногорска, сообщила председатель комитета по экологии и природопользованию Мособлдумы Алла Полякова.

Жители жалуются на ряд проблем, связанных с очистными сооружениями. Например, значительный объем стоков затапливает расположенную рядом рощу и подмывает захоронения на кладбище.

Комитет в полном составе провел расширенное выездное заседание на тему соблюдения требований законодательства при водоотведении с очистных сооружений «Ильинское-Усово» в четверг. Депутаты вместе с представителями комитета лесного хозяйства, правительства региона, администрации округа, ГК «ПИК», «Водоканала» осмотрели очистные сооружения, а затем встретились с активными жителями в клубе «Луч» в селе Петрово-Дальнее.

«В наш комитет поступает огромное количество жалоб на сложившуюся в Красногорске ситуацию. По поручения председателя Московской областной думы Игоря Брынцалова мы сегодня сделали выездное заседание. Думаю, по итогам создадим рабочую группу, определим проблему, поставим задачи и возьмем всю ситуацию на контроль», - сказала Полякова.

Она отметила, что депутат Мособлдумы от Красногорска Галина Уткина входит в состав комитета по экологии и природопользованию и обязательно войдет в состав рабочей группы, чтобы принимать самое активное участие. Также предполагается, что в состав войдут представители жителей, местных властей, депутаты, члены Общественной палаты, а также профильных министерств Московской области.

«В формате круглого стола обсудим эту проблему и, конечно, выработаем решение», - добавила Полякова.