РИАМО - 15 апр. В подмосковном Реутове стартовала традиционная «Вахта Памяти», в рамках которой в общеобразовательных учреждениях пройдут более 50 различных мероприятий ко Дню Победы, сообщает пресс-служба главы городского округа, секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Станислава Каторова.

В рамках «Вахты Памяти», которая будет продолжаться целый месяц, во всех школах Реутова пройдут свыше 50 различных мероприятий, посвященных 76-й годовщине Победы. А 9 мая на пешеходной зоне у мемориала Славы будет организован смотр школьных музеев в новом формате. Под открытом небом школьники и педагоги представят жителям собранные за многие годы документы и уникальные экспонаты о земляках, воевавших на фронте и в тылу в годы Великой Отечественной войны.

Ежегодно в рамках всероссийской акции в Реутове проводятся «Уроки мужества», круглые столы, митинги и конференции школьников, на которых они представляют результаты своих исследовательских работ, открывающие новые имена и сведения о реутовчанах, их судьбах и подвигах в военные годы.

Как отметила директор Музейно-выставочного центра (МВЦ) Реутова Антонина Кошкина, за последние два года местные краеведы и работники центра совместно со школьниками провели комплексную поисковую работу, главным итогом которой стала новая редакция выпущенной к 75-летию Победы «Книги Памяти». Кроме того, на плитах мемориала Славы в прошлом году появилось 20 новых имен.

В МВЦ в рамках партпроекта «Единой России» «Историческая память» к 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне открылись две экспозиции. Первая выставка «Ветераны рядом с нами» рассказывает о судьбах 22 фронтовиков, живущих сегодня в Реутове, на второй — «Дороги войны» — представлены свыше 20 макетов диорам, в которых с документальной точностью воссозданы различные военные сюжеты в миниатюре.

«13 мая, в день закрытия «Вахты памяти», реутовские школьники представят новые результаты своих поисковых исследовательских работ на большой общегородской конференции. В этом году учащиеся расскажут о судьбах не только тех, кто призывался на фронт из нашего города, но и о боевом пути фронтовиков из своих семей», — подчеркнула куратор общегородской акции, заслуженный работник образования Московской области, учитель истории школы № 7 Галина Шевцова.

Церемония открытия «Вахты Памяти-2021» в Реутове завершилась минутой молчания у Вечного огня и возложением цветов в память о земляках, погибших в годы Великой Отечественной войны. К ней присоединились школьники, юнармейцы, начальник управления образования администрации Реутова Иван Гетман, ветераны Вооруженных сил, депутаты городского совета, представители местного отделения партии «Единая Россия», а также командир поискового отряда «Батальон» Юлия Кузнецова.