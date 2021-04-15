РИАМО - 15 апр. В России с апреля по ноябрь проходит студенческий конкурс «Твой ход». Он станет крупнейшей площадкой для реализации потенциала студенческой молодежи, сообщает пресс-служба Федерального агентства по делам молодежи.

Организаторами конкурса являются АНО «Россия – страна возможностей» и Национальная лига студенческих клубов. Каждый участник получит свою индивидуальную траекторию профессионального развития и возможность ценностного преобразования мира вокруг себя.

Конкурс проходит при поддержке министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Федерального агентства по делам молодежи и Федерального агентства по туризму.

Проведение конкурса, участниками которого могут стать студенты 1-3 курсов бакалавриата и 1-4 курсов специалитета, запланировано с апреля по ноябрь 2021 года. В финале конкурса участники получат возможность пройти

уникальные стажировки, трудоустроиться в топ-компанию.

Подать заявку на участие в конкурсе, а также ознакомиться с информацией о проведении конкурса можно на официальном сайте.