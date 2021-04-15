РИАМО - 15 апр. Рабочие завершили проходку седьмого перегонного тоннеля между станциями столичной подземки «Университет Дружбы Народов» и «Улица Генерала Тюленева» Троицкой линии, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Тоннелепроходческий щит «Ольга» возвел правый тоннель длиной более 2,7 км в зоне с обилием подземных инженерных коммуникаций. Значительная часть трассы тоннеля прошла под ландшафтным заказником «Теплый Стан», с пересечением ручья и реки Очаковки», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что рабочие 24 часа в сутки мониторят состояние деревьев и других растений для обеспечения сохранности паркового массива.

Кроме того, Бочкарев отметил, что в ближайшее время будет завершена проходка соседнего, левого перегонного тоннеля.

По словам гендиректора АО «Мосинжпроект» Юрия Кравцова, на станции «Улица Генерала Тюленева», куда прибыл щит, почти завершены земляные работы. Станция готова на четверть.

Будущая Троицкая линия метро пройдет от МЦК до городского округа Троицк, ее длина составит почти 40 км. Транспортная доступность улучшится у 100 тыс. человек.

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