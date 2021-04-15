РИАМО - 15 апр. Специалисты Минэкологии Подмосковья подготовили проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях Московской области об ужесточении наказания за нарушения в сфере обращения строительных отходов, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

В случае принятия законопроекта впервые в отдельный состав будут выделены нарушения в области обращения с отходами сноса, строительства и грунтами (ОССиГ).

«Сегодня уже практически выстроена эффективная система контроля, включающая электронные талоны, весовой контроль и видеофиксацию. Однако штрафы по-прежнему очень низкие и не могут остановить нелегальных перевозчиков. Поэтому мы предлагаем существенно увеличить суммы штрафов», – сообщил заместитель председателя правительства Московской области – министр экологии и природопользования Андрей Разин.

Он добавил, что также могут ввести еще один административный состав – наказание за непередачу мониторинговой информации о перемещении отходов в Региональную навигационно-информационную системы.

Поправки предусматривают следующие суммы штрафов. За отсутствие разрешения на транспортировку ОССиГ или электронного талона: на граждан – от 3 до 5 тыс. рублей, на индивидуальных предпринимателей – от 10 до 40 тыс. рублей, на юридических лиц – от 100 до 250 тыс. рублей.

За непередачу данных мониторинга в РНИС: на должностных лиц – от 30 до 50 тыс. рублей, на предпринимателей и юридических лиц – от 70 до 100 тыс. рублей. Существенно увеличены штрафы и по остальным составам нарушений правил обращения с ОССиГ.

В настоящее время проект проходит согласование в министерствах и ведомствах. После этого документ будет направлен на рассмотрение в Московскую областную думу.

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