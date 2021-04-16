Штраф за подснежники: почему нельзя собирать первоцветы в лесу

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По словам Наталии Барабанщиковой, кандидата биологических наук, доцента кафедры ботаники МПГУ, первоцветы – это растения, которые зацветают вскоре после таяния снега или, когда снег еще не сошел полностью.

С точки зрения ботаники, раноцветущие ольха, ива, орешник – тоже первоцветы. Но обычно, когда речь идет о первоцветах, имеют в виду травы с нежными цветками. Весной, после таяния снега, в лесу влажно и много света (так называемая «светлая фаза леса», когда листья деревьев и кустарников еще не развернулись), есть ветер, способствующий опылению, и просыпаются первые голодные насекомые-опылители.

«За время «светлой фазы» первоцветам надо успеть распустить побеги, зацвести, опылиться, образовать семена. Все, что надземные побеги смогут выработать в процессе фотосинтеза, тратится на репродукцию, а также отправляется про запас в подземные органы», – рассказывает эксперт.

Среди первоцветов особо интересна и, в силу своих особенностей, уязвима группа эфемероидов. У этих растений надземные побеги появляются весной, живут всего 3-4 недели, а к началу лета уже умирают. Затем эфемероиды продолжают свою жизнь в почве, где находится не только корневая система, но и видоизмененные подземные побеги (корневища, клубни, луковицы). На подземных побегах содержатся почки, которые зимуют, защищенные слоем почвы, листовым опадом, а также снежным покровом. Задача скрытых побегов – накапливать питательные вещества, чтобы потом потратить их на быстрый рост новых весенних надземных побегов.

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