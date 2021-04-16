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  2. Штраф за подснежники: почему нельзя собирать первоцветы в лесу
Шпаргалки

Штраф за подснежники: почему нельзя собирать первоцветы в лесу

Об особенностях первоцветов и штрафах за их сбор в Московском регионе РИАМО рассказала кандидат биологических наук.
© РИА Новости,   Константин Михальчевский
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Какие растения называют первоцветами

© РИАМО,   Галина Добрынина

По словам Наталии Барабанщиковой, кандидата биологических наук, доцента кафедры ботаники МПГУ, первоцветы – это растения, которые зацветают вскоре после таяния снега или, когда снег еще не сошел полностью.

С точки зрения ботаники, раноцветущие ольха, ива, орешник – тоже первоцветы. Но обычно, когда речь идет о первоцветах, имеют в виду травы с нежными цветками. Весной, после таяния снега, в лесу влажно и много света (так называемая «светлая фаза леса», когда листья деревьев и кустарников еще не развернулись), есть ветер, способствующий опылению, и просыпаются первые голодные насекомые-опылители.

«За время «светлой фазы» первоцветам надо успеть распустить побеги, зацвести, опылиться, образовать семена. Все, что надземные побеги смогут выработать в процессе фотосинтеза, тратится на репродукцию, а также отправляется про запас в подземные органы», – рассказывает эксперт.

Среди первоцветов особо интересна и, в силу своих особенностей, уязвима группа эфемероидов. У этих растений надземные побеги появляются весной, живут всего 3-4 недели, а к началу лета уже умирают. Затем эфемероиды продолжают свою жизнь в почве, где находится не только корневая система, но и видоизмененные подземные побеги (корневища, клубни, луковицы). На подземных побегах содержатся почки, которые зимуют, защищенные слоем почвы, листовым опадом, а также снежным покровом. Задача скрытых побегов – накапливать питательные вещества, чтобы потом потратить их на быстрый рост новых весенних надземных побегов.

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Краснокнижные первоцветы Московского региона

© Департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы

В Москве и Московской области растут разные краснокнижные виды первоцветов, в том числе эфемероидов.

Так, к краснокнижным эфемероидам столицы относятся ветреница дубравная, хохлатки плотная, промежуточная, полая и хохлатка Маршалла. Раноцветущие, но потом продолжающие вегетацию: медуница неясная, печеночница благородная, первоцвет весенний. Раноцветущие, но первоцветами с точки зрения ботаники не считающиеся: сочевичник весенний, ландыш майский, горец змеиный, купальница европейская, калужница болотная, волчье лыко обыкновенное и другие.

Что касается Московской области, то тут можно встретить следующие краснокнижные виды: ветреницу дубравную, хохлатку Маршалла, хохлатку полую и т.д. Также можно назвать горицвет весенний, ветреницу лесную, прострел раскрытый и прочие.

По словам Наталии Барабанщиковой, визуально определить, относится ли растение к краснокнижному виду или нет, невозможно, но вышеперечисленные растения объединяет то, что все они красивоцветущие. Поэтому лучше всего воздержаться от того, чтобы рвать и вытаптывать любые цветы в лесу.

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Почему нельзя рвать первоцветы

© Пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области

Из-за привлекательного вида и нежных цветков многие люди рвут первоцветы или вытаптывают их, что одинаково плохо сказывается на растениях.

«Вегетативный период у первоцветов очень короткий – времени на то, чтобы произвести семена, у них крайне мало. Так как срывают в основном самые крепкие побеги и цветки, растениям трудно произвести семена и накопить питательные вещества для зимовки. В итоге при срыве наземного побега может погибнуть все растение», – поясняет доцент кафедры ботаники МПГУ.

Из-за сокращения количества первоцветов, в свою очередь, страдают насекомые, просыпающиеся ранней весной. Гибнут бабочки, пчелы и шмели, соответственно, под ударом оказываются и другие растения, которые нуждаются в опылении. В итоге истребление первоцветов ведет к сокращению разнообразия растительного мира.

Наконец, рвать первоцветы бессмысленно – они не приспособлены для стояния в вазе и завянут очень быстро, даже если выбрать самые крепкие побеги.

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Что говорит закон

© Фото,   сайт pixabay

Решив нарвать букет первоцветов, человек рискует получить штраф. В столице, по словам Юрия Тулупова, ведущего юриста «Европейской юридической службы», установлена одинаковая ответственность как за сбор, так и за торговлю растениями, занесенными в Красную книгу города Москвы. Для физических лиц размер штрафа составляет от 2 500 до 3 000 рублей (ст. 4.20 Кодекса г. Москвы об административных правонарушениях). Полный перечень растений, внесенных в Красную книгу города Москвы, можно найти в Постановлении Правительства Москвы от 19.02.2013 N 79-ПП «О Красной книге города Москвы». В нем фигурирует более ста наименований растений, в том числе первоцвет весенний – Primula veris. В другом смысле термин «первоцвет» в Красной книге Москвы не упоминается.

Законодательство Московской области также не делает различия между добыванием и продажей растений, занесенных в Красную книгу. Ответственность установлена ст. 9.1 Кодекса Московской области об административных правонарушениях . За незаконные добывание, продажу, уничтожение объектов растительного мира, занесенных в Красную книгу Московской области, а также их плодов, семян, частей и т.п. придется заплатить штраф. Его размер для физических лиц – от 1 000 до 3 000 рублей, а за повторное нарушение – от 3 000 до 5 000 рублей. Термин «первоцвет» в Красной книге Московской области не упоминается. Список подмосковных краснокнижных растений утвержден распоряжением Минэкологии МО от 20.03.2018 N 103-РМ. 

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