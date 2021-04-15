РИАМО - 15 апр. Церемония прощания с заслуженным артистом РФ, актером и телеведущим Олегом Марусевым пройдет 17 апреля в Ритуальном зале при морге ЦКБ №1 управления делами президента РФ в Москве, сообщается на сайте Театра Луны.

Адрес зала — улица Маршала Тимошенко, дом 25. Церемония пройдет с 13:00 до 14:00.

Марусев скончался в возрасте 76 лет, причина смерти пока неизвестна.

Марусев снимался в кино и играл в театре. Он запомнился телезрителям по сериалам «Графиня де Монсоро» и «Марш Турецкого».

В Театре Луны Марусев играл в спектаклях «Ночь нежна», «Диагноз: Эдит Пиаф», «Рококо», «Жена на бис», «Маяковский. Городской мюзикл», «Королева», «Солнышко мое», «Шумовик» и других.