РИАМО - 15 апр. Возгорание произошло днем в четверг на крыше административного здания на улице Южнопортовой в Москве, спасен один человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице.
Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 16:12. Происходило возгорание на крыше административного здания. Общая площадь пожара составила около 400 кв. м. Также произошло частичное обрушение.
Спасатели сразу же приступили к ликвидации огня. Им удалось спасти одного человека.
Информации пострадавших не поступало.
Всего за минувшие сутки на территории Москвы произошел 31 пожар.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии