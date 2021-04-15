РИАМО - 15 апр. Возгорание произошло днем в четверг на крыше административного здания на улице Южнопортовой в Москве, спасен один человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице.

Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 16:12. Происходило возгорание на крыше административного здания. Общая площадь пожара составила около 400 кв. м. Также произошло частичное обрушение.

Спасатели сразу же приступили к ликвидации огня. Им удалось спасти одного человека.

Информации пострадавших не поступало.

Всего за минувшие сутки на территории Москвы произошел 31 пожар.