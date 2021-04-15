РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 апр. Площадь пожара на поле в поселке Октябрьский подмосковных Люберец, возникшего в четверг, составила 300 кв. м, сообщил «РИАМО в Люберцах» начальник пожарно-спасательной части 232 «Мособлпожспаса» Олег Гречанин.

Пожар возник в результате пала травы. Огонь пошел в сторону промзоны поселка Октябрьский и новой пожарно-спасательной части.

«Площадь пожара составила 300 кв м, по фронту - 1 км», - сказал Гречанин.

Он добавил, что пожар почти потушили. В результате возгорания никто не пострадал.