РИАМО (МЫТИЩИ) - 15 апр. Доход уточненного бюджета городского округа Мытищи на 2021 год планируется в сумме свыше 12 млрд рублей, сообщила начальник финансового управления администрации округа Ольга Гренц.

В четверг в Мытищах состоялось 25-е заседание совета депутатов муниципалитета. На мероприятии обсудили вопрос уточнения бюджета округа на 2021 год.

«Доход уточненного бюджета городского округа на 2021 год планируется в сумме 12 млрд 154 млн 574 тыс. рублей. По статье «Налоговые и неналоговые доходы» увеличение на 626 млн 202 тыс. рублей. Увеличены поступления по инвестиционным контрактам и прочие неналоговые доходы бюджета», - сказала Гренц.

Она добавила, что по статье «Безвозмездные поступления» доходы увеличат на 92 млн 44 тыс. рублей.

Корректировка произведена на основании уведомлений, поступивших из министерства экономики и финансов Московской области.