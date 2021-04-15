РИАМО - 15 апр. Российская актриса и режиссер Рената Литвинова озвучила голосовой навигатор «Яндекс.Карт», ее голос можно выбрать в настройках, сообщает Федеральное агентство новостей.

Актриса будет предупреждать своим голосам о камерах, ограничениях скорости, развязках и других деталях маршрута. Чтобы включить ее голос, нужно в настройках аккаунта открыть раздел «Маршруты», а затем выбрать «Звук» и «Голос».

«Город — это нечто таинственное, и проведу вас по этим тайнам я — Рената Литвинова», — приветствует водителя перед началом пути Литвинова.

В «Яндексе» рассказали, что актриса будет говорить со своими узнаваемыми интонациями, фирменными словечками и мхатовскими паузами. Сервис «Яндекс.Карты» запустил проект «Свои в городе», в котором навигатор озвучивают звезды. Литвинова стала первым диктором в «Яндекс.Картах».

Сейчас в «Яндекс.Картах» установлены голосовые помощники «Алиса», «Оксана» и «Дмитрий». Позднее появятся голоса других известных людей. В приложении «Яндекс.Навигатор» доступны для скачивания озвучки комментатора Василия Уткина, режиссера Федора Бондарчука, Дарта Вейдера из фильма «Звездные войны», также несколько голосов звезд шоу-бизнеса и спорта.