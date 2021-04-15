РИАМО - 15 апр. Жителям Подмосковья необходимо быть крайне осторожными при разведении огня на открытом воздухе, так как это может привести к сильным пожарам, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

В регионе установилась теплая погода. При этом возрастает риск возникновения пожаров из-за палов сухой травы.

«Это может привести к трагедии: человеческой гибели или потере дома. А кроме того, наносит вред природе – огонь уничтожает не только прошлогоднюю траву, но и молодые растения, оставляя после себя пустую землю. Страдают животные и птицы», – напоминается в сообщении.

Жителей призвали не жечь траву и не оставлять непотушенный огонь. Нужно тщательно тушить окурки и горящие спички перед тем, как их выкинуть.

Кроме того, не нужно сжигать мусор: его следует выбрасывать только в отведенных для этого местах.

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