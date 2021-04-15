РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 апр. В четверг 1348 выпускников школ городского округа Люберцы написали итоговое сочинение, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Сегодня 1348 выпускников 11-х классов написали итоговое сочинение. Оно является допуском к сдаче ЕГЭ или государственного выпускного экзамена. Надеюсь, все выпускники получат достойную оценку», - отметил Ружицкий.

Школьникам предложили на выбор следующие темы: какого человека можно по праву назвать героем; согласны ли вы с утверждением М. Горького: «человека создает его сопротивление окружающей среде»; как в эпоху перемен раскрываются нравственные качества людей; нужно ли думать о своих ошибках, даже если это причиняет боль; какие черты моего поколения я считаю положительными.

Результаты выпускники узнают в своих школах. Всего в этот день свыше 37 тыс. выпускников Подмосковья написали итоговое сочинение.