РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 апр. В преддверии Дня труда отличившимся сотрудникам городских предприятий и учреждений Люберец вручили грамоты и благодарности, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В четверг в актовом зале администрации округа прошло торжественное собрание, посвященное предстоящему Дню труда.

«В Люберцах есть много динамично развивающихся предприятий, учреждений. Это заслуга каждого из вас! Здесь есть и крупные предприятия, такие как «Вертолеты России», НПП «Звезда», и ряд других. В этот день хочется всем пожелать мира. День труда мы еще в Союзе праздновали, лозунг был: «Мир! Труд! Май», поэтому мир - это очень важно», - сказал министр физической культуры и спорта Московской области, куратор Муниципального ЦУР Роман Терюшков.

По словам главы Люберец Владимира Ружицкого, несмотря на пандемию коронавируса, в Люберцах в 2020 году создали 1,9 тыс. новых рабочих мест. Он уточнил, что в округе производят различные товары, в том числе и связанные с космической отраслью, ведь Люберцы тесно связаны с первым космонавтов Юрием Гагариным, который здесь учился.

Ружицкий поздравил жителей с предстоящим Днем труда.

К поздравлениям также присоединились депутаты Мособлдумы Игорь Коханый и Дмитрий Дениско.

Благодарственные письма получили сотрудники МУ «Дирекция спортивных сооружений», ГК «Энергоконтракт», индивидуальные предприниматели, педагоги. Также вручили сотрудникам различные предприятий почетные знаки «За труды».

Почетные грамоты Мособлдумы получили, в том числе, коллектив детской школе искусств, сотрудники комплексного центра соцобслуживания «Люберецкий».

В рамках праздника провели конкурсы рисунков, поделок и сочинений среди детей на тему труда и профессий. Участие приняли более 300 ребят.