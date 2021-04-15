РИАМО - 15 апр. Жители Москвы в четверг столпились у офиса Turkish Airlines, чтобы обменять билеты, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Сейчас люди массово пытаются отказаться от билетов Турцию. Огромные очереди у офиса Turkish Airlines наблюдаются на Валовой улице на протяжении всего дня», - говорится в сообщении.

Ранее Россия до 1 июня приостановила авиасообщение с Турецкой Республикой и Объединенной Республикой Танзания. Причиной этого стала неблагоприятная ситуация с коронавирусом в этих странах.

После этого туристам предложили обменять путевку в эти страны на поездку по России или по другим открытым странам. Сделать это можно по согласованию туриста с туроператором.

Ростуризм и Общероссийский народный фронт запустили для российских туристов горячую линию: 8 800 200-34-11. В голосовом меню по номеру следует нажать цифру «2». На все возникшие вопросы по ограничению авиасообщения ответят волонтеры.

Закрытие Турции до 1 июня: как вернуть деньги и поменять путевки>>