РИАМО - 15 апр. Свыше 40 сезонных маршрутов по Подмосковью запустит АО «Мострансавто» в апреле, по 7 маршрутов дополнительных автобусов введут в Коломне и Раменском округе, 6 - в Балашихе, также маршруты появятся Бронницах, Кашире, Сергиевом Посаде, сообщает пресс-служба компании.
Стоимость проезда будет рассчитываться по регулируемым тарифам, будут действовать льготы. Проезд в этих автобусах также можно оплатить с помощью банковской и транспортной карты или наличными.
Дополнительные маршруты вводятся ежегодно, чтобы жителям Москвы и Подмосковья было удобнее добираться до садовых и дачных товариществ. Расписание движения автобусов синхронизировано с графиком движения электропоездов.
Пассажиров просят не забывать надевать защитную маску в автобусах.
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