РИАМО - 15 апр. Свыше 40 сезонных маршрутов по Подмосковью запустит АО «Мострансавто» в апреле, по 7 маршрутов дополнительных автобусов введут в Коломне и Раменском округе, 6 - в Балашихе, также маршруты появятся Бронницах, Кашире, Сергиевом Посаде, сообщает пресс-служба компании.

«Сезонные маршруты в дополнение к основным запустятся постепенно и заработают в полном объеме до конца мая текущего года. Маршруты начнут работать по пятницам, субботам и воскресеньям. Воспользоваться ими пассажиры смогут вплоть до октября-ноября 2021 года: точная дата окончания работы варьируется для каждого маршрута», - сообщает пресс-служба.

Стоимость проезда будет рассчитываться по регулируемым тарифам, будут действовать льготы. Проезд в этих автобусах также можно оплатить с помощью банковской и транспортной карты или наличными.

Дополнительные маршруты вводятся ежегодно, чтобы жителям Москвы и Подмосковья было удобнее добираться до садовых и дачных товариществ. Расписание движения автобусов синхронизировано с графиком движения электропоездов.

Пассажиров просят не забывать надевать защитную маску в автобусах.