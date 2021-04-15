РИАМО - 15 апр. Температура воздуха в четверг может побить рекорд 1972 года, когда на улице было 20,5 градуса. При этом 13 и 14 апреля нынешнего года уже стали рекордными. Об этом сообщается на сайте «Метеоновости».

К 15 часам воздух прогрелся до 20,3 градуса. И это уже позволило 15 апреля 2021 году войти в тройку самых теплых дней.

На первом месте остается 2000 год с температурой 22,5 градуса. Пока средняя температура минувших дней опережает норму более чем на 3 градуса.

Ранее синоптики прогнозировали, что нынешний апрель в столице может попасть в десятку самых теплых апрелей за всю историю метеонаблюдений, хотя до конца месяца еще не исключены вторжения холодного воздуха.

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