РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 15 апр. Неудовлетворительная работа очистных сооружений стала поводом для привлечения к административной ответственности предприятия из Щелкова, которое загрязнило реку Пруженку нефтепродуктами, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Нарушение водоохранного законодательства установлено сотрудниками Межрайонной природоохранной прокуратуры. К административной ответственности привлечено предприятие ООО «Королевская упаковка», производящее упаковочные материалы.

«В ходе расследования проанализированы пробы воды из реки Пруженки, притока Вори, куда осуществляется сброс с очистных сооружений предприятия. Анализ показал превышение ПДК нефтепродуктов и взвешенных веществ. За это предприятие и его руководитель оштрафованы на общую сумму 200 тыс. рублей», – сказал зампред правительства Московской области – министр экологии и природопользования Андрей Разин.

Ранее в Щелкове было оштрафовано ООО «Профснабтара», которое сбрасывало неочищенные сточные воды в другой приток Вори – Лашутку.