РИАМО - 15 апр. При участии областной прокуратуры в прошлом году в Подмосковье погасили задолженности по заработной плате на сумму более 770 млн руб., сообщил в четверг прокурор Московской области Сергей Забатурин.

«В прошлом году при участии органов прокуратуры удалось добиться погашения долгов перед работниками на сумму свыше 770 млн руб.», – сказал Забатурин на заседании Мособлдумы.

Он добавил, что 2020 году сотрудники прокуратуры выявили более 6 тыс. нарушений трудовых прав граждан.

«В сфере исполнения законов защиты прав и свобод человека в прошедшем году пресечено более 68 тыс. нарушений. <...> Наказано свыше 26 тыс. виновных лиц. Возбуждено 563 уголовных дела», – отметил Забатурин.