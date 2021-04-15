РИАМО (БАЛАШИХА) - 15 апр. Сотрудники ГИБДД подмосковной Балашихи на улице Добросельская по подозрению в незаконном обороте наркотиков задержали 29-летнюю жительницу Егорьевска, у которой обнаружили почти 2 кг метилэфедрона, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Московской области.

«При личном досмотре у нее в рюкзаке полицейские обнаружили и изъяли два пакета с порошкообразным веществом. Химическим исследованием установлено содержимое. Оно является производным наркотического средства метилэфедрона общей массой более 1,9 кг», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По данному факту следователем Следственного управления МУ МВД возбуждено уголовное дело по ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

«Злоумышленнице избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – заключила Петрова.

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.