Бум на голубятни начался в столице накануне Шестого Всемирного фестиваля молодежи и студентов, в 1956 году, когда исполком Моссовета принял постановление, поощрявшее разведение этих птиц. С того времени необычные голубиные домики можно было встретить почти в каждом дворе, а для многих советских людей голубятня стала символом детства и счастливого времени.

Сейчас голубиные домики в столице можно увидеть нечасто, но те, что остались, обновляются за счет средств городского бюджета. Хозяин одной из таких голубятен рассказал РИАМО, что спасло его птичий дом от сноса, почему он просил архитектора не делать новое сооружение на европейский манер и где искать голубятни в Москве.

Голуби – как дети

Рафаэль Хамидулин – владелец современной московской голубятни между Халтуринской улицей и набережной Шитова, а также один из признанных голубеводов. Поэтическое у него не только хобби, но и профессия – часовой мастер. Птицы в его жизни появились с детства, и с тех пор ее не покидали. Сам он утверждает, что с ним случились «голуби длиной в жизнь».

«Родной брат мамы был голубевод, притащил меня на голубятню, и с этого все началось. Было мне лет восемь. И вот уже почти 62, и всю жизнь я с голубями. Я и бросал разводить, и надоедало, но все опять возвращается к тому, что где бы ты ни был, – опять голуби. Невозможно объяснить, почему так сильно тянет к голубям. Голуби – они как дети», – рассказывает он.

Голубятня на Халтуринской ему досталась после смерти предыдущего владельца.

«Здесь был хороший глава управы, и когда голубевод умер, то он мне сказал, что нужно пойти и посмотреть. Мы пришли и вспомнили всех святых, как говорится, потому что голубятня была уже старой. И все же взяли мы ее и начали реконструировать своими руками. Народ нас поддержал: многие помогали нам копать и красить. Народ тут очень хороший», – рассказывает Рафаэль.

Старую голубятню снесли, а новая хорошо вписалась в новый обустроенный ландшафт парка и Черкизовского пруда. Особенная умиротворенная атмосфера и ощущение того, что находишься в тихой провинции посреди шумного города, здесь не покидает.

Удивляет и реакция всех проходящих мимо голубятни людей – равнодушных нет. Люди останавливаются, рассматривают необычное строение, задают вопросы, а дети, по словам Рафаэля, тут «визжат и плачут».

«Детям отказа нет, если хочешь – заходи», – говорит голубятник.

Поэтому экскурсии и рассказ о пернатых проводятся в любое время, когда владелец голубятни на месте.

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«Люди не хотели, чтобы голубятню разрушили»

Именно благодаря неравнодушию людей эту голубятню не снесли, и она прошла свою собственную «реновацию». Голубятня на Халтуринской – место с историей, она очень дорога местным жителям. По словам Рафаэля, это была одна из самых старых голубятен Москвы, которую построили в период СССР. Ей было более 60 лет на момент сноса старого птичьего дома, и сейчас она продолжает жить в новом обличии, которое соответствует времени.

«Люди не хотели, чтобы голубятню разрушили, собирали подписи – более 300 человек подписали. Письмо дошло до мэра, и с разрешения правительства Москвы построили новую голубятню. Ведь голуби никому не мешают, а только приносят удовольствие. Здесь также был проект благоустройства территории – озера, парка, и голубятня хорошо сюда вписывалась», – рассказывает Рафаэль.

И даже когда новая голубятня была построена, старую провожали с грустью.

«Всем было очень жаль! Раньше тут были деревни, и голубятни были на каждом чердаке. А голубятни на земле начали появляться примерно в 60-е. Наверное, это была ностальгия у людей», – говорит Рафаэль.

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На советский манер, но современная

К новой голубятне подошли ответственно – проект разрабатывался департаментом капитального ремонта вместе с проектировщиками и хозяином голубятни. Каждая деталь будущего птичьего дома обсуждалась с голубеводами, учитывались их пожелания.

Голубятня получилась достаточно большой – три метра на шесть метров, высотой шесть метров. У старой голубятни таких «архитектурных возможностей» быть не могло – ее строили во время дефицита. По словам Рафаэля, раньше было трудно найти сетку и даже гвозди.

«Сергей, который занимался этим проектом, спрашивал у голубятников, как здесь все должно быть. Большая клетка здесь – для того, чтобы голуби летали и развивали крылья, потому что они именно здесь летают, их не всегда выпускаешь на волю. С левой стороны она утепленная, чтобы зиму они проводили в тепле», – поясняет Рафаэль.

Голубям важно тепло, но еще больше – отсутствие сквозняка. Внутри нового дома есть окна – они открываются для проветривания. Домик забетонировали, чтобы там не жили мыши и крысы.

«Все здесь сделано по уму. Мы специально ее поставили так, что одна сторона была в тени, а одна – светлая с восхода до заката. Архитектор со мной советовался, и я подумал, что нужно делать так, чтобы голубятня обогревалась со всех сторон, и чтобы было сухо», – вспоминает Рафаэль.

Архитекторы предлагали сделать голубятню на европейский манер, но Рафаэль не согласился с таким проектом.

«Нам нужна была российская голубятня, как строили испокон веков наши деды. В Европе голубятня – как склад: дом и дырка. Выглядит как скворечник, а это должно быть голубятней. Мы подумали о том, что нам нужна советская голубятня, но современная», – делится он.

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Голубиное расписание

Многие голубеводы, по словам Рафаэля, заходят на голубятни почти каждый день, уделяют время птице, несмотря на работу, дела и семью.

«Кормить голубей можно в любое время. Самое главное, чтобы внутри у них была вода – без воды ни дня. Конечно, обязательно нужно убирать внутри, чтобы у них была чистота. Это всегда можно успевать, на это нужно всего 10 минут. Если совсем не получается зайти, то голубей можно не кормить два дня – ничего страшного. В голубятне специально сделаны кормушки и поилки, хватает на четыре–пять дней», – рассказывает он.

Голуби едят незамысловатый корм – зимой можно кормить одним ячменем. А по весне, когда появляются птенцы, в ход идет смесь из кукурузы, пшеницы, овса и конопли. Еще одна важная обязанность голубевода – следить, чтобы породы не смешивались.

«Надо наблюдать, чтобы порода к породе была – самец с самочкой. За этим следить сложно, но люди справляются», – поясняет он.

Пород очень много – есть декоративные, есть спортивные. Декоративные – это «голуби для души». Каждый голубевод занят только своей породой.

«Знаю тех, кто занимается только спортивными породами. Пусть они невзрачные, но выводить их сложно. Они должны быстро летать и прилетать обратно домой», – рассказывает Рафаэль.

Оказывается, почтовые голуби – это и есть те самые спортивные породы. И при желании даже сейчас можно использовать голубей для передачи писем.

«Эти голуби летят туда, где они родились. Это русские почтовые голуби, немецкие почтовые голуби, чехи. Это реально и сейчас, и такие голуби есть у военных, как я слышал», – говорит Рафаэль.

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Хобби, а не профессия

Современными становятся не только голубятни, но и сами голубеводы. По словам Рафаэля, это теперь более солидные люди.

«Новые голубятники – это серьезные люди, не какие-то пьяницы или любители. Это в крови. Как в фильме «Любовь и голуби»: «Зато не пьет». Все голубятни сейчас очень обустроенные – голубеводы стараются, сажают рядом деревья и цветы», – рассказывает он.

Часто голубятни содержатся на средства голубевода, но это хобби не приносит дохода.

«Все мои друзья-голубеводы не умеют торговать, так же, как и я. Мы не барыги, не торгаши, скажут они. Я лучше просто отдам птицу. За какие-то две или три тысячи куда-то ехать, продавать... Есть единицы голубеводов, которые продают. Но многие занимаются для души. Как говорит мой друг, «Пока я покупал голубей, мои друзья покупали машины», – делится Рафаэль.

На мой вопрос о том, куда исчезли все голубятни, Рафаэль отвечает, что люди просто перестали на них обращать внимание.

«В Гольяново, в Измайлово много голубятников. Люди говорят, что мало голубятен, но на самом деле они их просто не замечают. Я думаю, что это возродится, если все будет красиво построено, эффектно, удобно», – считает он.

Интерес к голубятням у людей есть, так как в теплое время года, по словам Рафаэля, экскурсии к нему не прекращаются.

«Летом у меня тут экскурсии 24 часа, без выходных. Скоро вот подсветка будет – будет еще красивее», – рассказывает хозяин голубятни.