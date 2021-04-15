РИАМО - 15 апр. В столице начали обновлять дорожную разметку после зимы, ее планируют нанести на более чем 4 тыс. дорожных объектов, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Мероприятия по обновлению дорожной разметки стартовали с установлением постоянных положительных температур воздуха», – отметил Бирюков.

По его словам, общая протяженность линий превысит 15 тыс. погонных километров. Разметку наносят долговечными пластичными материалами. Работы идут по ночам, когда снижается трафик. Это позволяет избежать длительного ограничения движения.

Обновят дорожную разметку на ключевых магистралях и улицах города. В первую очередь работы проводятся возле дошкольных и учебных заведений, лечебно-профилактических учреждений, крупных ТПУ, парков, театров и кинотеатров.

Будут обновлены линии, разделяющие потоки встречного и попутного направления, стрелы-направления движения, дублирующие дорожные знаки «Ограничение скорости», «Осторожно, дети» и «Фoтoвидeoфикcaция».

Всего будет размечено свыше 10 тыс. знаков остановок городского общественного транспорта, более 20 тыс. наземных пешеходных переходов и 200 «вафельниц».