РИАМО - 15 апр. Больше всего случаев заражения коронавирусом за сутки зафиксировали в Красногорске (47) и в Люберцах (40), всего за сутки в регионе зафиксировали 565 случаев заболевания, сообщает оперштаб Московской области по ситуации с Covid-19.

Также 36 случаев заражения выявили за сутки в Пушкине, 33 – в Сергиево-Посадском округе, 32 – в Королеве, 29 – в Дмитровском округе, 19 – в Ивантеевке, 17 – в Орехово-Зуевском округе, по 16 – Коломне, Мытищах, Одинцовском округе, Подольске и Щелкове, по 15 – в Балашихе и Ступине, 14 – в Рузском округе, по 12 – в Клину, Чехове и Электростали.

По 10 случаев ковида зафиксировали в Егорьевске, Жуковском и Раменском округе, по 9 – в Дубне и Истре, 8 – в Домодедове, по 7 – в Котельниках и Лобне, по 6 – в Краснознаменске, Лыткарине и Шатуре, по 5 – в Воскресенске, Долгопрудном и Шаховской, по 4 – в Кашире и Серпухове.

Еще 3 случая за сутки выявили в Луховицах, по 2 – во Власихе, в Волоколамском и Наро-Фоминском округах, Озерах, Пущине, Реутове, Солнечногорске, по 1 случаю – в Дзержинском, Лосино-Петровском округе, Лотошине, Можайском округе, Павловском Посаде, Серебряных Прудах, Талдомском округе и Химках.

Ни одного случая не зафиксировали в Бронницах, Зарайске, Звездном городке, Молодежном, Протвине, Фрязине, Черноголовке и Электрогорске.

С начали пандемии в регионе зафиксировали 240 867 случаев заболевания. Скончались 5614 человек. Выздоровели и выписались 198 084 пациента.

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