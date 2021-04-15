РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 апр. Накануне Дня ветерана органов внутренних дел и внутренних войск, который отмечается 17 апреля, начальник Люберецкого ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Московской области» подполковник полиции Андрей Климов и председатель Совета ветеранов Люберецкого ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Московской области» Василий Халяпин поздравили коллег с профессиональным праздником, сообщает пресс-служба администрации Люберец.

«Уважаемые коллеги, дорогие боевые друзья! От имени коллектива Люберецкого ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Московской области» и от себя лично сердечно поздравляю вас с 30-летием образования Общественной организации ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск России и Днем ветерана органов внутренних дел и внутренних войск», - сказал Климов.

Он подчеркнул, что свой 30-летний юбилей ветеранская организация МВД России встречает организационно сплоченной, структурно отлаженной, четко представляющей стоящие цели и задачи, в тесном взаимодействии с действующими структурами системы Росгвардии России всех уровней.

«Ваши героические служебные биографии являются примерами мужества, самоотверженности, образцами безупречного выполнения служебного долга для молодого поколения сотрудников правопорядка. Время движется неумолимо, меняются поколения. На смену ветеранам, прошедшим тяжелыми фронтовыми дорогами и испытавшим на себе послевоенное лихолетье, приходит новое поколение», - отметил Климов.

По его словам, это люди, которые с оружием в руках защищали интересы нашей страны в Афганистане, на Северном Кавказе и в других горячих точках. Это сотрудники, обеспечивавшие законность и правопорядок в стране в сложнейший переходный исторический период.

Халяпин добавил, что именно на долю ветеранов сегодня выпала историческая миссия сохранить лучшие традиции Росгвардии России, в полном объеме передать накопленный профессиональный и жизненный опыт молодому поколению, оказать необходимую помощь своим коллегам-ветеранам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

«Эстафета поколений продолжается! Благодарю вас за нелегкую многолетнюю службу на благо Отечества, бережное сохранение лучших традиций и преданность профессии. Желаю вам крепкого здоровья, активного долголетия, неиссякаемой энергии, благополучия вам и вашим близким», - резюмировал Халяпин.