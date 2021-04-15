РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 апр. Накануне Дня ветерана органов внутренних дел и внутренних войск, который отмечается 17 апреля, начальник Люберецкого ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Московской области» подполковник полиции Андрей Климов и председатель Совета ветеранов Люберецкого ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Московской области» Василий Халяпин поздравили коллег с профессиональным праздником, сообщает пресс-служба администрации Люберец.
«Уважаемые коллеги, дорогие боевые друзья! От имени коллектива Люберецкого ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Московской области» и от себя лично сердечно поздравляю вас с 30-летием образования Общественной организации ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск России и Днем ветерана органов внутренних дел и внутренних войск», - сказал Климов.
Он подчеркнул, что свой 30-летний юбилей ветеранская организация МВД России встречает организационно сплоченной, структурно отлаженной, четко представляющей стоящие цели и задачи, в тесном взаимодействии с действующими структурами системы Росгвардии России всех уровней.
По его словам, это люди, которые с оружием в руках защищали интересы нашей страны в Афганистане, на Северном Кавказе и в других горячих точках. Это сотрудники, обеспечивавшие законность и правопорядок в стране в сложнейший переходный исторический период.
Халяпин добавил, что именно на долю ветеранов сегодня выпала историческая миссия сохранить лучшие традиции Росгвардии России, в полном объеме передать накопленный профессиональный и жизненный опыт молодому поколению, оказать необходимую помощь своим коллегам-ветеранам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
«Эстафета поколений продолжается! Благодарю вас за нелегкую многолетнюю службу на благо Отечества, бережное сохранение лучших традиций и преданность профессии. Желаю вам крепкого здоровья, активного долголетия, неиссякаемой энергии, благополучия вам и вашим близким», - резюмировал Халяпин.
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