РИАМО - 15 апр. Прокуратура Москвы поставила на контроль ход расследования уголовного дела по факту избиения мальчика его матерью на северо-востоке столицы, сообщает пресс-служба прокуратуры.

11 апреля в медицинское учреждение поступил 9-летний мальчик с телесными повреждениями. По словам старшей сестры ребенка, мальчика избила их мать в квартире на улице Пришвина. При этом женщина была пьяной. Она также применяла жестокие методы воспитания. В семье воспитывается еще один мальчик 2014 года рождения.

По факту избиения ребенка возбудили уголовное дело. Ход расследования и его результаты поставлены на контроль.

Прокуроры устанавливают все обстоятельства произошедшего, проверяют полноту действий уполномоченных органов, в том числе по выявлению семейного неблагополучия.