РИАМО - 15 апр. Израильская клиника «Хадасса» стала первым объектов медкластера в Сколкове в Москве, в котором BIM-моделирование применяется при эксплуатации, позже этот метод контроля будет использоваться и на других объектах медкластера, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«BIM-моделирование при эксплуатации здания позволит мониторить в режиме реального времени состояние объекта по различным показателям, более качественно реагировать на эксплуатационные проблемы, оптимизировать пространство, контролировать работу всех служб», – сказал заммэра города по вопросам градостроительной политики Андрей Бочкарев.

По его словам, BIM-моделирование переходит в информационный менеджмент. Это можно считать следующим шагом в использовании современных технологий и актуальным трендом. BIM-менеджмент позволяет контролировать календарные и сетевые графики, управление логистикой, визуализировать строительство в режиме реального времени, прогнозировать финансовые потоки, выгружать материалы и оборудование, контролировать стоимость проекта.

Благодаря этому становится возможным обнаружение нарушений еще на этапе разработки строительной документации, сразу формируется корректный подсчет материалов, создаются условия для сокращения сроков строительства за счет правильной строительной документации.

Директор по общим вопросам фонда Международного медицинского кластера Дамира Парамонова рассказала, что моделирование проходило в несколько этапов. Сначала с помощью 3D лазера отсканировали инженерные системы здания. Потом создавалась BIM-модель. Сейчас она готова на 70%. Полностью ее завершат одновременно со сдачей терапевтического корпуса. После этого ее интегрируют с системой диспетчеризации и создадут автоматизированную информационную систему.

Строительство терапевтического корпуса клиники «Хадасса» в Международном медицинском кластере «Сколково» планирует закончить к лету 2021 года.​

Медицинский центр «Хадасса» — ведущее учреждение здравоохранения Израиля со 100-летней историей. В филиале в Сколкове квалифицированную помощь с применением последних достижений мировой медицины смогут получать до 300 тысяч пациентов в год.