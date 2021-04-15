РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 апр. Студенты Российской таможенной академии Люберец поучаствовали во Всероссийском слете «Зеленые вузы России», сообщает пресс-служба администрации округа.

VI Всероссийский слет «зеленых» вузов прошел с 8 по 10 апреля, он собрал 72 студента из 21 региона страны.

«Зеленые человечки» - сообщество неравнодушных студентов Российской таможенной академии Люберец - активно внедряют экологические практики в своем вузе. Это единственная команда из Подмосковья, которую пригласили на вузовский слет в этом году.

В течение трех дней студенты получали новые знания, обменивались опытом и строили планы на будущее. Для них подготовили образовательную программу, ярмарку экосообществ, экскурсии.

Слет стал традиционной встречей активных представителей студенческой молодежи, которая внедряет экологические практики в своих вузах и в сообществе, участвуя в программе «Зеленые вузы России». В этом году путевки на слет выиграли студенты 27 вузов, победившие в экологических квестах.

Программа «Зеленый вузы России» запущена в 2016 году и нацелена на развитие экологической культуры и внедрение «зеленых» практик в вузовской среде.