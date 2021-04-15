РИАМО - 15 апр. В Мытищах состоялось выездное совещание в рамках дня ЖКХ и дорожного хозяйства. Основная тема – подготовка коммунальными организациями территории к праздничным майским мероприятиям и проведению субботника, сообщает пресс-служба администрации округа.

На совещании отметили, что ежегодно на территории городского округа Мытищи необходимо проводить комплекс работ по приведению территории в нормативное состояние.

«Периодически проводим обходы территории, чтобы выявить проблемные участки, поставить задачи нашим коммунальным службам, чтобы эти вопросы устранить. Готовимся к 9 Мая. Традиционно стартовой площадкой для «Бессмертного полка» является улица Благовещенская. Проходим по центральным частям города, чтобы привести территорию в порядок», - сказал и.о. заместителя главы администрации городского округа Мытищи Иван Яськив.

Он добавил, что проводить работы нужно везде – на дорогах, на внутридворовых территориях и на территориях общего пользования.

«Мы прошли и уже можем сказать, что нужно проводить промывку остановочных пунктов чаще, по дорогам ведем ямочный ремонт, но в ходе эксплуатации выявляются участки, где есть просадки. Нужно обновлять разметку на дорогах, обновлять покраску бортового камня. Есть места по провалам плиточного покрытия. Есть участки в городе, на которые нужно обратить особое внимание», - отметил Яськив.

Подобные выездные мониторинги соответствующими управлениями и коммунальными организациями проводятся регулярно. Также активно в этом помогают и жители округа на портале «Добродел», куда поступают предложения по благоустройству всех участков в городском округе Мытищи, в том числе сельских территорий.

Основные работы по благоустройству будут проведены до 24 апреля.