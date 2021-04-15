РИАМО - 15 апр. По факту избиения матерью сына на северо-востоке столицы возбуждено уголовное дело, в ближайшее время подозреваемой выберут меру пресечения, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

«По данным следствия, 11 апреля 2021 года женщина, находясь в квартире жилого дома, расположенного по улице Пришвина в городе Москве, будучи в состоянии алкогольного опьянения, нанесла своему 9-летнему сыну несколько ударов ладонью по рукам и спине, причинив ребенку физическую боль и телесные повреждения», — сказала Иванова.

Она добавила, что мальчик рассказал обо всем старшей сестре, которая обратилась в поликлинику за медпомощью для ребенка и в правоохранительные органы.

Для установления всех обстоятельств были допрошены соседи и близкие родственники семьи. Подозреваемой в ближайшее время предъявят обвинение и выберут меру пресечения. Планируется провести судебно-медицинскую экспертизу ребенку.