РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 апр. В рамках подготовки к футбольному сезону 2021 года состоялся матч между командами из городского округа Люберцы и Дзержинского, счет игры 7:0, сообщает комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации муниципалитета.

В городе Дзержинский в рамках подготовки к футбольному сезону 2021 года состоялся контрольный матч между командой СШ «Орбита-Юниор» и клубом «Красково». Итог игры 7:0 в пользу ФК «Красково».

Встреча футбольных клубов из Люберец и Дзержинского стала десятой. Из сыгранных матчей на счету ФК «Красково» шесть побед, три ничьи и одно поражение.