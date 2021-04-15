РИАМО (МЫТИЩИ) - 15 апр. С 18 апреля в городском округе Мытищи на пересечении Осташковского шоссе и улицы Центральной в районе деревни Беляниново будет организовано круговое движение, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Схема меняется в качестве эксперимента для улучшения транспортной ситуации на участке в рамках проекта по ликвидации пробок в Подмосковье. Это позволит сократить время проезда и ликвидирует затор на перекрестке, образующийся в часы пик.

Для удобства автомобилистов в период с 16 по 18 апреля на участке установят временные водоналивные блоки и переразметят полосы, также установят соответствующие дорожные знаки.

«Пожалуйста, будьте внимательны и следуйте указаниям знаков», - уточняется в материале.