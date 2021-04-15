РИАМО - 15 апр. Следователи задержали двух неоднократно судимых братьев 1973 и 1975 годов рождения, которых подозревают в разбойном нападении и покушении на убийство профессора МГУ имени М.В. Ломоносова в 2002 году, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Москве.

В ведомстве полагают, что злоумышленники выслеживали людей, у которых, по их мнению, могло быть при себе дорогостоящее имущество. В их поле зрения попал и профессор.

Вечером 19 марта 2002 года трое соучастников подкараулили мужчину возле его дома на улице Паустовского в Москве. Когда водитель высадил профессора и уехал, злоумышленники вошли за мужчиной в подъезд.

Там они нанесли ему множественные удары по голове и телу, чем причинили тяжкий вред здоровью. После этого они отобрали у мужчины имущество, включая дорогой мобильный телефон, и скрылись. Пострадавшего доставили в больницу и оказали ему помощь. Тогда преступление раскрыть не удалось.

Следователи и криминалисты использовали самые современные методы расследования. Проведены дополнительные опросы жителей района, где произошло преступление, установлены новые свидетели. Следственные действия позволили восстановить события того дня.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело. Личность третьего нападавшего устанавливается.

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