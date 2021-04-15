РИАМО - 15 апр. Президент России Владимир Путин поручил кабмину страны и другим профильным ведомствам пересмотреть подзаконные акты в социальной сфере и ликвидировать «абсурдные» бюрократические требования, сообщает kp.ru.

«Нужно решительно убирать бессмысленные требования, необоснованные, забюрокраченные до бесконечности процедуры, абсурдные нормы и правила», — сказал глава государства.

Он потребовал ликвидировать все правила, которые «изматывают» и даже иногда «унижают людей».

Кроме того, президент отметил, что эти же правила и требования вредят работе коллективов социальных учреждений.