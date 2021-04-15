РИАМО - 15 апр. Глава подмосковного Реутова Станислав Каторов вместе с представителями медицинского блока 14 апреля провел заседание совета директоров предприятий и организаций, посвященное вакцинации сотрудников на рабочих местах против коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба главы городского округа.

«Встретились с директорским корпусом бизнес-сообщества нашего города и рассказали им что такое вакцинация, как она действует и что дает человеку. Поговорили о важности сохранения управленческим составом городских компаний приоритета безопасности и здоровья сотрудников», - сказал Каторов.

Он уточнил, что администрация города может договориться с бригадой врачей, чтобы они приехали в организацию и сделали сотрудникам прививки. Так поступили уже многие компании в Реутове.

«Мы всегда готовы пойти навстречу и организовать выезд мобильной бригады на предприятие в любое время. На сегодняшний день свое здоровье в Реутове защитили порядка 8 тыс. человек, побочных эффектов после прививки от Covid-19 среди реутовчан зафиксировано не было», - отметил Каторов в ходе встречи.

Градоначальник добавил, что привиться от вируса в Реутове можно в два этапа с промежутком в 21 день в шести пунктах вакцинации. Вторая доза вакцины необходима для окончательного формирования иммунитета. При ее отсутствии не гарантируется стопроцентная защита от заражения. Сделать прививку может любой желающий в возрасте от 18 лет при отсутствии медицинских противопоказаний.

В Реутове пункты вакцинации открыты и работают по следующим адресам: поликлиника №1, ул. Гагарина, 4 (запись через сайт государственных услуг или по телефону 8-495-108-16-35 доб. 2104); поликлиника №2, Юбилейный проспект, 17 (запись по телефону 8-495-791-15-89); ТРЦ «Реутов парк», Носовихинское шоссе, 45 (без записи); ТЦ «Экватор», ул. Октября, вл. 10, 4 этаж; клуб «Активное долголетие», ул. Новая, 3 (по предварительной записи по телефону 8(495) 528-11-30); многофункциональный центр «Мои документы», ул. Победы, 7 (по предварительной записи у дежурного администратора).