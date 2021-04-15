РИАМО - 15 апр. Более 60 видов исключили из Красной книги Московской области за пять лет ввиду восстановления их популяции, сообщил заместитель председателя правительства Подмосковья – министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

«За последние пять лет 60 видов, которые находились в Красной книге Московской области, то есть были на грани исчезновения, были из Красной книги исключены. То есть 62 вида восстановили свою популяцию», - сказал Разин на заседании Мособлдумы.

По его словам, в Красной книге Московской области насчитывается около 670 видов. Задачей региональных властей является восстановление подмосковной природы.

Ранее областное Минэкологии заказало исследование популяции крапчатого суслика в регионе. Этот грызун внесен в Красные книги России и Московской области как находящийся на грани исчезновения.