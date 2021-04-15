РИАМО - 15 апр. В Подмосковье за сутки от коронавируса вылечились еще 489 человек, за всю пандемию выздоровели от инфекции 198 084 человека, сообщается на сайте регионального Минздрава по ситуации с коронавирусом.

За сутки в Московской области выявили 565 случаев заражения коронавирусом. За этот же период скончались 13 человек с подтвержденным Covid-19.

С начала пандемии в регионе выявили 240 867 случаев Covid-19, скончались 5 614 пациентов с коронавирусом.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру «122» и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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