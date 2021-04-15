РИАМО - 15 апр. За последние сутки в Подмосковье выявили 565 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, с начала пандемии в области выявили 240 867 случаев инфицирования, сообщается на сайте регионального Минздрава, посвященном ситуации с Covid-19.

Жителям Подмосковья напомнили, что при возникновении любых симптомов ОРВИ нужно остаться дома и вызвать врача.

В регионе продолжается масштабная вакцинация от коронавируса. Сделать прививки можно не только в городских поликлиниках, но и мобильных пунктах.

В поликлиники Подмосковья поступило еще порядка 180 тыс. доз вакцины от коронавируса. Вакцинация проводится бесплатно. Жителям нужно иметь при себе паспорт и полис ОМС. На вакцинопрофилактику в поликлинике можно записаться на портале «Госуслуг», по телефону «122», в поликлинике и МФЦ.

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