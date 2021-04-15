РИАМО - 15 апр. В Подмосковье ликвидировали более 500 мест, где проводился незаконный сброс отходов в водные объекты, сообщил заместитель председателя правительства Московской области - министр экологии и природопользования Московской области Андрей Разин.

«За период прошлого и начало этого года был <...> остановлен незаконный сброс более чем в 500 точках Московской области», - рассказал Разин на заседании Мособлдумы.

По его словам, в этом году по итогам первого квартала больше всего незаконных водовыпусков зафиксировали в городских округах Домодедово, Дмитровский и Ступино.

Разин также добавил, что в этом году в Подмосковье активно ведется очистка водоемов.

«В этом году мы чистим (реку - ред.) Клязьму - 25 км, <...> речку Воймега и Малаховское озеро. Буквально на днях преступаем к расчистке этого водного объекта в Люберцах», - отметил Разин.