РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 апр. Региональный оператор по обращению с ТКО «МСК-НТ» вывез на переработку 450 л «добрых крышечек» благодаря волонтерам из подмосковного Подольска, сообщает пресс-служба предприятия.

В четверг региональный оператор по обращению с ТКО вывез из пунктов приема в Подольске очередную партию «добрых крышечек». Более 300 л ценного пластика передали на благотворительные цели юные волонтеры школ №№29 и 12. Еще 150 л специалисты компании забрали из пункта приема в гипермаркете «Леруа Мерлен».

Компания регионального оператора ООО «МСК-НТ» в Московской области уже третий год является официальным партнером благотворительной акции «Добрые крышечки». Цель акции — помощь детям с особенностями развития.

Собирая крышки, участники проекта одновременно приобщаются к раздельному сбору отходов и вносят посильный вклад в дело защиты окружающей среды. В ООО «МСК-НТ» отмечают, что с каждым днем акция набирает обороты, к ней присоединяется все больше юных и взрослых жителей южного Подмосковья.

Для поддержки доброго начинания на территории Чеховского кластера ООО «МСК-НТ» открыл 19 точек сбора «добрых крышечек» и организует вывоз собранного вторсырья на переработку. Адреса открытых пунктов сбора размещены на официальном сайте регоператора по ссылке.